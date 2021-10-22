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Kaybolan büyükbaş hayvanlar drone yardımıyla bulundu

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde kaybolan 9 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone yardımı yaptıkları arama sonucunda bulunarak sahibine teslim etti.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde kaybolan 9 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone yardımı yaptıkları arama sonucunda bulunarak sahibine teslim etti.

Çayırlı Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı hattına, ilçeye bağlı Gelengeç köyünde 9 büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı geldi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar ertesi gün karadan ve havadan drone yardımı ile sürdürüldü.

Ekipler, 9 ineği, köyün 17 kilometre uzağında bir arazide buldu. Hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kaybolan büyükbaş hayvanlar drone yardımıyla bulundu

Kaybolan büyükbaş hayvanlar drone yardımıyla bulundu

Kaybolan büyükbaş hayvanlar drone yardımıyla bulundu

Kaybolan büyükbaş hayvanlar drone yardımıyla bulundu

Kaybolan büyükbaş hayvanlar drone yardımıyla bulundu

Kaybolan büyükbaş hayvanlar drone yardımıyla bulundu

Kaybolan büyükbaş hayvanlar drone yardımıyla bulundu
AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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