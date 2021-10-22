Kaybolan büyükbaş hayvanlar drone yardımıyla bulundu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde kaybolan 9 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone yardımı yaptıkları arama sonucunda bulunarak sahibine teslim etti.

Çayırlı Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı hattına, ilçeye bağlı Gelengeç köyünde 9 büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı geldi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar ertesi gün karadan ve havadan drone yardımı ile sürdürüldü.

Ekipler, 9 ineği, köyün 17 kilometre uzağında bir arazide buldu. Hayvanlar sahibine teslim edildi.