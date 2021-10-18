Erzincan'da kamyon kasasında sıkışan hayvanları itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da kamyon kasasında sıkışan hayvanları itfaiye kurtardı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da kamyon kasasında sıkışan hayvanları itfaiye kurtardı

Erzincan'da kamyonun kasasının kapaklarına sıkışan 2 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Erzincan'da kamyonun kasasının kapaklarına sıkışan 2 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Vasip Aksoy, kullandığı büyükbaş hayvan yüklü 25 DU 228 plakalı kamyonla, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkisindeki kantarlara doğru seyir halindeyken yavaşladı. Kamyonun aniden yavaşlaması sonucu, hayvanlardan ikisi kasada bulunan kapaklara sıkıştı.

Durumun farkına varan sürücü Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma aracındaki ekipmanlarla, kamyon kasasında sıkışan iki büyükbaş hayvanı kısa sürede kurtararak sahibine teslim etti.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI

MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Muslera Stefan Kuntz İsmet Uçma İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Bensu Soral Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Marcao
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Ali Erbil Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzincan'da kamyon kasasında sıkışan hayvanları itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 00:15:19. #1.13#