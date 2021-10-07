Erzincan'da jandarma traktör denetiminde - Haberler
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Erzincan'da jandarma traktör denetiminde

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Yerel

Erzincan'da jandarma traktör denetiminde Erzincan'da traktörleri karıştığı kazaların önüne geçebilmek için çalışmalar yapan jandarma ekipleri traktörlere yönelik sıkı denetimler yapıyor.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da jandarma traktör denetiminde

ERZİNCAN - Erzincan'da traktörleri karıştığı kazaların önüne geçebilmek için çalışmalar yapan jandarma ekipleri traktörlere yönelik sıkı denetimler yapıyor.

Erzincan'da şeker pancarı hasadının başlamasıyla birlikte traktör kazalarının önlenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yaptığı birçok çalışmanın yanı sıra traktörlere yönelikte bir denetim yapan jandarma ekipleri, sürücüleri hem bilgilendiriyor hem de uyarıyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri kent genelinde bulunan ilçe, belde ve köy yollarında görev alıyor. Denetimlerde traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak ölmesini engelleyen koruma çerçevesinin bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Reflektör, flaşörlü lamba ve koruma çerçevesinin önemi konusunda traktör sürücülerine bilgilendirme yapılarak, "Traktör Kullanımında Güvenlik" konulu broşür dağıtılıyor. Ayrıca traktörlerin ve diğer tarım araçlarının uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyerek sürücülere kurallar konusunda hatırlatmalar yapılıyor.

Jandarmadan ekipleri, "Tarımsal faaliyette bulunan araçların karışmış olduğu kazaları en aza indirerek vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerimize devam edilecektir" dedi.

Erzincan'da jandarma traktör denetiminde

Erzincan'da jandarma traktör denetiminde

Erzincan'da jandarma traktör denetiminde

Erzincan'da jandarma traktör denetiminde
İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erzincan'da jandarma traktör denetiminde - Haberler
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