Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı - Haberler
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Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

Vali Mehmet Makas başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı düzenlendi. Vatandaşların huzur ve güvenliği adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısının ardından ilçelerdeki son durum hakkında ilçe kaymakamları ile toplantı gerçekleştiren Vali Mehmet Makas, kaymakamlardan bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

Yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısına; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili İrfan Alper, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

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Haber: Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı - Haberler
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