Erzincan'da hırsızlık yaparken güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı - Haberler
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Erzincan'da hırsızlık yaparken güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da hırsızlık yaparken güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı

Erzincan'da iş yerinden hırsızlık yapma anı güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iş yerinden hırsızlık yapma anı güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Amirliği ekipleri, Gülabibey Mahallesi'nde iki ayrı iş yerinden farklı zamanlarda inşaat demirleri çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bu kişinin çok sayıda hırsızlıktan sabıkası olan Y.T (26) olduğunu tespit etti.

Ekipler, takibe aldıkları zanlıyı kısa sürede evinin yakınlarında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı

Hırsızlık yapılan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin arkasında sepet olan motosikletiyle iş yerine geldikten sonra yaptığı kısa keşfin ardından çaldığı demirlerle buradan ayrıldığı görülüyor.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erzincan'da hırsızlık yaparken güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı - Haberler
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