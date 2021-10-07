Erzincan'da 'fahiş fiyat' gıda denetimi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da 'fahiş fiyat' gıda denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

Erzincan'da 'fahiş fiyat' gıda denetimi yapıldı ERZİNCAN (İHA): Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü ve gıda denetim ekipleri tarafından fahiş fiyatların önlenmesi adına kent genelinde faaliyet gösteren market ve toptancılarda gramaj, etiket, fiyat artışı kontrolleri gerçekleştirildi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 'fahiş fiyat' gıda denetimi yapıldı

ERZİNCAN - ERZİNCAN (İHA): Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü ve gıda denetim ekipleri tarafından fahiş fiyatların önlenmesi adına kent genelinde faaliyet gösteren market ve toptancılarda gramaj, etiket, fiyat artışı kontrolleri gerçekleştirildi.

İlk olarak market yetkilisi ile görüşen ekipler yapılan denetimlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik ürünlerin etiket, son kullanma tarihi ve gramajlarını kontrol etti. Daha sonra raflardan aldıkları ürünleri kasada okutan denetim ekipleri, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını denetledi.

Erzincan Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, gerçekleştirilen denetim ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün bu iş yerini 3 kol üzerinden denetlemek üzerine geldik. Birincisi bizim önceliğimiz olan haksız fiyat denetimleri. Biz bu denetimlerde öncelikle geriye dönük olarak alış ve satış faturalarını alıyoruz. Bakanlığımızda denetleme kurulumuz var. Kurulda ise hesap uzmanlarına müteşekkir bir ekibimiz var. Bu ekip geriye dönük 3 ayın fiyat farklılıklarını kontrol ediyor. Belirli kriterlerimiz var. Bu kriterler ürünün birim fiyatına göre değişiklik gösterir. Yüzde 30'a kadar bir artış çok afaki görünmüyor. Fakat farklı bir fiyat varsa bu değerlendiriliyor. Tüm faaliyetler hesaplanıyor ve firmaya cezai işlem uygulanıyor. İkinci konu olarak etiket denetlemelerimizi yapıyoruz. Ürünün ayırt edici özelliği olarak örneğin Ayçiçek yağı satılıyorsa ürünün üzerinde Ayçiçek yağının yazıp yazmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra birim fiyatını belirliyoruz. Yani satılan ürünün öncelikle bir kilo fiyatını istiyoruz. Birde ürünün üretim yeri önemli. Üretim yeri Türkiye ise sadece bir logo yeterli oluyor. Haricinde örneğin Almanya ya da Çin ise mutlaka bunu yazmak zorundalar. Bir diğer kontrol konumuz ise ürünün gramajı. Burada ise ürünün üzerinde yazan etiketteki gramajı ile kendi tarttığımız gramajı karşılaştırıyoruz. Bu 3 alandaki denetimlerimizde farklılık ya da uyuşmazlık varsa ilgili esnafa cezai işlem uyguluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Erzincan'da 'fahiş fiyat' gıda denetimi yapıldı

Erzincan'da 'fahiş fiyat' gıda denetimi yapıldı

Erzincan'da 'fahiş fiyat' gıda denetimi yapıldı

Erzincan'da 'fahiş fiyat' gıda denetimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri
Bodrum sahilleri doldu taştı, turistler güneşin keyfini çıkardı

Bodrum sahilleri doldu taştı, turistler güneşin keyfini çıkardı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Ezgi Mola İrem Derici Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzincan'da 'fahiş fiyat' gıda denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 09:24:34. #1.17#