ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 'fahiş fiyat' gıda denetimi yapıldı

ERZİNCAN - ERZİNCAN (İHA): Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü ve gıda denetim ekipleri tarafından fahiş fiyatların önlenmesi adına kent genelinde faaliyet gösteren market ve toptancılarda gramaj, etiket, fiyat artışı kontrolleri gerçekleştirildi.

İlk olarak market yetkilisi ile görüşen ekipler yapılan denetimlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik ürünlerin etiket, son kullanma tarihi ve gramajlarını kontrol etti. Daha sonra raflardan aldıkları ürünleri kasada okutan denetim ekipleri, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını denetledi.

Erzincan Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, gerçekleştirilen denetim ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün bu iş yerini 3 kol üzerinden denetlemek üzerine geldik. Birincisi bizim önceliğimiz olan haksız fiyat denetimleri. Biz bu denetimlerde öncelikle geriye dönük olarak alış ve satış faturalarını alıyoruz. Bakanlığımızda denetleme kurulumuz var. Kurulda ise hesap uzmanlarına müteşekkir bir ekibimiz var. Bu ekip geriye dönük 3 ayın fiyat farklılıklarını kontrol ediyor. Belirli kriterlerimiz var. Bu kriterler ürünün birim fiyatına göre değişiklik gösterir. Yüzde 30'a kadar bir artış çok afaki görünmüyor. Fakat farklı bir fiyat varsa bu değerlendiriliyor. Tüm faaliyetler hesaplanıyor ve firmaya cezai işlem uygulanıyor. İkinci konu olarak etiket denetlemelerimizi yapıyoruz. Ürünün ayırt edici özelliği olarak örneğin Ayçiçek yağı satılıyorsa ürünün üzerinde Ayçiçek yağının yazıp yazmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra birim fiyatını belirliyoruz. Yani satılan ürünün öncelikle bir kilo fiyatını istiyoruz. Birde ürünün üretim yeri önemli. Üretim yeri Türkiye ise sadece bir logo yeterli oluyor. Haricinde örneğin Almanya ya da Çin ise mutlaka bunu yazmak zorundalar. Bir diğer kontrol konumuz ise ürünün gramajı. Burada ise ürünün üzerinde yazan etiketteki gramajı ile kendi tarttığımız gramajı karşılaştırıyoruz. Bu 3 alandaki denetimlerimizde farklılık ya da uyuşmazlık varsa ilgili esnafa cezai işlem uyguluyoruz." ifadelerine yer verdi.