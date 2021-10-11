Düzensiz göçmenlerin yurda girişine ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Düzensiz göçmenlerin yurda girişine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da 3 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girişine ilişkin bir taksici ile 2 organizatör tutuklandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 3 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girişine ilişkin bir taksici ile 2 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasına gelen S.K idaresindeki taksiyi durdurdu.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçta, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan Pakistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişilerin yanı sıra aynı araçtaki sürücü ile düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen Pakistan uyruklu S.Y ve C.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan S.K, S.Y. ve C.A. cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen 3 düzensiz göçmenin ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Düzensiz göçmenlerin yurda girişine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Düzensiz göçmenlerin yurda girişine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Düzensiz göçmenlerin yurda girişine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Düzensiz göçmenlerin yurda girişine ilişkin 3 zanlı tutuklandı
AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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