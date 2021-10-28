Erzincan'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
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Erzincan'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Erzincan'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

GÜMÜŞHANE (AA) - Erzincan'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Remzi Yıldırım'ın (63) kullandığı 24 AC 717 plakalı traktör, Erzincan- Gümüşhane kara yolu kavşağı bitişiğindeki tali yolda sulama kanalına devrildi.

Kazayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erzincan'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Erzincan'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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