Erzincan'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Çayırlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

G.Y'nin kullandığı 24 ES 253 plakalı otomobil, Çayırlı-Mercan kara yolu Gözeler mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki S.Y, H.Ç. ve E.C.S ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.