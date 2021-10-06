Erzincan'da çiftçilere yüzde 75'i hibe olan buğday ve arpa tohumu dağıtılıyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da çiftçilere yüzde 75'i hibe olan buğday ve arpa tohumları dağıtılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi, gıda üretim ve tedarik zincirinin güvenli şekilde devam etmesi, üretimin arttırılarak ülkenin gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının tüm tedbirleri almaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda tarımsal üretim ve çiftçilere desteklerin aralıksız sürdüğü anlatılan açıklamada, Erzincan'da da "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" ile "Buğday ve Arpa Üretimini Geliştirme" projeleri çerçevesinde başvuru yapan çiftçilere yüzde 75'i hibe olan buğday ve arpa tohumu dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızca sağlanan kaynaklar ile Erzincan merkezde 201 bin 850 kilogram buğday tohumluğu ile 93 bin 150 kilogram arpa tohumluğunu arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla üreticilerimize dağıtıyoruz. Aynı zamanda hayvancılık sektörümüzün ihtiyaç duyduğu kaba yem açığının giderilmesi, mera otlatma baskısının azaltılması amacıyla da 48 ton tohumu da gene bakanlığımızca sağlanan kaynakla yüzde 75 hibeli olarak ilçelerimize dağıtıyoruz."

Erzincan'da üretimin her geçen gün arttığını dile getiren Şahin, çiftçiye desteklerinden ötürü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Kentte söz projeler kapsamında sağlanan arpa tohumunun üreticilere dağıtıldığı, buğday tohumlarının dağıtılmasının ise sürdüğü öğrenildi.