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Erzincan'da bir kadın evinde ölü bulundu

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da bir kadın evinde ölü bulundu

Erzincan'da kendisinden haber alınamayan bir kadın, evinde ölü bulundu.

İSTANBUL (AA) - Erzincan'da kendisinden haber alınamayan bir kadın, evinde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Hürrempalangası köyünde yaşayan 57 yaşındaki Pakize Metin'den haber alamayan İstanbul'daki yakınları, köy muhtarını aradı.

Eve giden muhtar, kapının açılmaması üzerine jandarmadan yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine jandarma ile gelen sağlık ekipleri, girdikleri evde banyoda hareketsiz bulunan Pakize Metin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi otopsi için Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırılan Metin'in, şofbenden sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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