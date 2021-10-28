Erzincan'da bahçesinden elma toplamaya giden vatandaşa ayı saldırdı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde, bahçede elma toplamaya çıkan bir kişi ayı saldırısına uğradı.

İlçeye bağlı Kerer köyünde yaşayan Abidin Karakaya (56), evinden çıkarak bahçesindeki elma ağaçlarından meyveleri toplamaya geldi.

Bahçeye giren ayıyı fark etmeyen Karakaya, bu sırada saldırıya uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karakaya'nın yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıkları Karakaya'yı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Karakaya, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçedeki ayıyı görmediğini ve birden kendisine saldırdığını söyledi.

Abidin Karakaya, "Elma toplamak için bahçeye indim. Ayı bahçede elma yiyormuş, göremedim. Bir anda boynuma atladı, ayağımla ittim, ayağımı yaraladı." dedi.

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