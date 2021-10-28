ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da ayı saldırısında yaralanan şahıs korku dolu anları anlattı

ERZİNCAN - Erzincan'da ayı saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan eski muhtar yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olay bugün saat 17.00 sıralarında Erzincan'ın Kemah ilçesi Kerer köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan eski muhtar Abidin Karakaya bahçesinde elma toplarken bir anda ayı saldırısına uğradı. Karakaya ani bir refleksle ayıdan sağ kurtulmayı başardı. Daha sonra çevredekilerin yardımıyla 112'ye haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Karakaya gazetecilerin sorusu üzerine ayı saldırısından nasıl kurtulduğunu anlattı. Karakaya konuşmasında, "Bahçeye elma almak için indim, bahçede elma yiyorlarmış görmedim. Bir anda boynuma atladı. Ayağım ile iteledim bu sefer de ayağım yaralandı" diye konuştu.

Yaralı Abidin Karakaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.