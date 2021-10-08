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Erzincan'da Afganistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erzincan'da Afganistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 10'u çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 10'u çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı.

Erzurum - Erzincan kara yolu üzerinde dün akşam saatlerinde alınan bir ihbarı değerlendiren Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüpheli bir minibüs ve otomobili Akyazı kavşağında durdurdu. Yapılan kontrollerde İran'dan yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 10'u çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı.

Olayla ilgili kaçak geçişleri organize ettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alınırken 29 kaçak göçmen kimlik tespiti için spor salonuna götürüldü. - ERZİNCAN

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