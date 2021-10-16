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Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında 2 otomobili durdurdu.

Iğdır'dan Ankara'ya ve Muş'tan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 7 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı.

Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen Z.K ve G.Z ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan G.Z, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Z.K. ise tutuklandı.

Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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