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Erzincan'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 10'u çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 10'u çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren göçmenlerin araçlarla batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler Erzincan-Erzurum kara yolunda takibe aldıkları 06 VVA 427 plakalı minibüs ile 20 NK 339 plakalı otomobili Ekşisu Kavşağı'nda durdurdu.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, 10'u çocuk 29 Afganistan uyruklu bulundu.

Aynı araçlarda düzensiz göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri öne sürülen ve gözaltına alının G.B. ile Y.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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