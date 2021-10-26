Erzincan'da 2021 yılında 476 kaçak göçmen yakalandı
- Erzincan'da 2021 yılında 476 kaçak göçmen yakalandı Erzincan'da 2021 yılında toplamda 476 kaçak göçmen yakalandı.
ERZİNCAN (İHA) - - Erzincan'da 2021 yılında 476 kaçak göçmen yakalandı
ERZİNCAN - Erzincan'da 2021 yılında toplamda 476 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Erzincan'da 2021 yılında 35 adli olayda 55 şüpheli şahsa göçmen kaçakçılığı yapma suçundan işlem yapıldı. 55 şüpheli şahsın 18'i tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 26'sı ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Erzincan'da 2021 yılında toplam 476 kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 476 göçmenin 273 tanesi Geri Gönderme Merkezlerine gönderilirken 191 tanesi serbest bırakıldı. 12 çocuk ise Erzincan'da faaliyet gösteren Çocuk Destek Merkezine yerleştirildi.