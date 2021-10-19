Erzincan'da 19 Ekim Muhtarlar Gününe yönelik kutlama yemeği verildi

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarlarına yönelik kutlama programı düzenlendi.

Erzincan Valiliği'nin organizasyonuyla düzenlenen programda Ekmekli Köyü'nden Erzincan'ın en yaşlı muhtarı Mehmet Köse yaptığı konuşmada 19 Ekim'in muhtarlar günü olmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya tüm köy ve mahalle muhtarları adına teşekkür etti.

Daha sonra muhtarlar yemeğinde konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise Erzincan'da görev yapan köy ve mahalle muhtarlarının Muhtarlar Gününü kutlayarak, devlet ve millet arasında bir köprü vazifesi gören çok uzun yıllardan beri devletin en temel taşlarından biri olan muhtarlık müessesesinin büyük görevler icra ettiğini belirtti.

Düzenlenen program da son olarak konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, şu sözlerle hitap etti;

"Muhtarlık müessesesi ismi ile müsemma bir şekilde bulunduğu mahallenin, bulunduğu muhtarlığın en seçkin en önde gelen ismi. Dolayısıyla devletin en uçta ki görevlisi. Dolayısıyla devleti çalıştıran, devleti halkı ile hemhal eden, köylüsüyle hemhal eden, mahallelisi ile hemhal eden sizlersiniz. Ondan dolayı iyi ki varsınız. Türk Devlet geleneğinde muhtarlar bizim olmazsa olmazımız. Belki zaman zaman gerekli kıymeti vermediğimiz, zaman zaman sıkıntılar oldu. Ama sizsiz bizim bu devleti yönetmemiz, halka dokunmamızın imkanı yok. bundan dolayı iyi ki varsınız. Erzincan'da göreve geldiğimiz günde bu güne hep şiarımız olan 'İnsan'ı Yaşat ki Devlet Yaşasın' sözü hep sizlere aktarıyoruz. Kendimiz de uygulamaya çalışıyoruz. Eğer sizler vasıtasıyla köylümüzü, vatandaşımızı yaşatabiliyorsak, yücelte biliyorsak devletin de yüceliği bu demektir. Dolayısıyla ceberruh bir devlet değil halkın hizmetkarı bir devleti öncelikle bizler muhtarlık müessesesi ile sağlıyoruz"

Programın devamında ise Erzincan Valisi Mehmet Makas tarafından Erzincan'ın en yaşlı muhtarı olan Ekmekli Köyü muhtarı Mehmet Köse'ye plaket hediye edildi.

Düzenlenen kutlama programına Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Erzincan'da görev yapan köy ve mahalle muhtarları katıldı. - ERZİNCAN