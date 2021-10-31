Erzincan'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktası ile kent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şehirler arası otobüs terminali ve uygulama noktasında yapılan kontrollerde, 10 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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