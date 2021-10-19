Erzin'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzin'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erzin'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

ERZİN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi, Karıncalı mevkiinde ormanda ağaç kesimi yapan işçileri taşıyan traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Abdil Özaslan (37) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Özaslan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Abdil Özaslan'ın cenazesi Başlamış Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. - HATAY

Erzin'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Erzin'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title