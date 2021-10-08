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ERÜ Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Konca, Dünya Yumurta Günü'nü kutladı Açıklaması

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
ERÜ Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Konca, Dünya Yumurta Günü'nü kutladı Açıklaması

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Konca, 8 Ekim Dünya Yumurta Günü'nü kutladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Konca, 8 Ekim Dünya Yumurta Günü'nü kutladı.

Konca, yaptığı yazılı açıklamada, kanatlı hayvanların neslinin devamı için önemli olan yumurtanın, aynı zamanda insan beslenmesi için de eşsiz bir gıda olduğunu belirtti.

Doğal, zengin besin kaynağı olarak yumurtanın her zaman "mükemmel" kelimesini hak ettiğini ifade eden Konca, şunları kaydetti:

"Bir yumurta, içerisindeki civcivin gelişimi için dışarıdan hiçbir ek gıdaya ihtiyaç duymadan ve civcivdeki tüm uzuvların oluşması için yeterli kaynağa sahip mükemmel bir gıdadır. Yumurta, insanların özellikle çocukların gelişiminde hayvansal protein kaynağını en iyi şekilde karşılanmasına yardım eder. Yumurta proteininin biyolojik değeri yüzde 100'dür ve mükemmel amino asit yapısıyla hiç zayi edilmeden vücut tarafından kullanılabilir. Günlük kullanıldığında protein yanında insanların beslenmesinde iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır ve enerji bakımından ise düşük bir gıdadır. Yumurta vücutta iyi sindirilmesi ve değerlendirilmesi nedeniyle ilave bir atık oluşturmaz ve sindirim sistemini bozmaz. Son yıllarda yumurtanın kan kolesterolü üzerine etkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda, günde bir yumurta tüketiminin kolesterolü etkilemediği gösterilmiştir ve yumurta için söylenen olumsuz söylemler dolayısıyla özür dilenmiştir. Kaldı ki vücut günde belli bir miktar kolesterol üretmektedir ve bu kolesterol vitamin D sentezinde kullanılmaktadır."

Konca, tavukların günde 50-70 gram ağırlıkta bir yumurta verebildiklerini ve bu yumurta ağırlığının yüzde 12'sini proteinin oluşturduğunu belirtti.

Tavukların günde bir yumurta vererek hayvansal protein üretimine ciddi katkı sağladığını aktaran Konca, yumurta tavuklarının küresel ısınmaya etkisinin sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlara göre çok düşük olduğunu belirtti.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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