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ERÜ ve Kayseri Şeker Fabrikası Arasında Patent Lisans Protokolü İmzalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ERÜ ve Kayseri Şeker Fabrikası Arasında Patent Lisans Protokolü İmzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) üniversite sanayi işbirliği kapsamında 'Şeker Pancarı Zararlılarına Karşı Kullanılmak Üzere Bir Nanoformülasyon ve Bunun Üretim Yöntemi' başlıklı patentini Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'ye lisansladı.

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) üniversite sanayi işbirliği kapsamında 'Şeker Pancarı Zararlılarına Karşı Kullanılmak Üzere Bir Nanoformülasyon ve Bunun Üretim Yöntemi' başlıklı patentini Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'ye lisansladı.

ERÜ Senato Salonu'nda gerçekleşen patent lisans protokol imza törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim. Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü İsmail Gedik, Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Yüksel, ERÜ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan ile Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Serhat Dalkılıç katıldı. İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, gerçekleştirilen patent lisans protokolün üniversite-sanayi işbirliğinin en önemli örneklerinden birisi olduğunu söyledi. Rektör Çalış, "Üniversite- sanayi işbirliği kapsamında birçok protokole Erciyes Üniversitesi olarak bizler imza attık. Bu anlaşma ile milli bir ürün ortaya çıkacak. İlaç ve savunma sanayisinde her zaman milli olmamız gerektiğini belirtiyoruz. Buda zirai bir ilaç. Burada amacımız aslında dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi milli ürünümüzü ortaya çıkararak ziraat sektörüne katkıda bulunmak çok önemli. Bu bir başlangıç. İnşallah birçok daha projeye imza atarız ümidindeyiz" dedi. Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise konuşmasında AR-GE'ye önem verdiklerinin altını çizerek Erciyes Üniversitesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay patent lisans protokolüne imza attı. - KAYSERİ

ERÜ ve Kayseri Şeker Fabrikası Arasında Patent Lisans Protokolü İmzalandı

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Haber: ERÜ ve Kayseri Şeker Fabrikası Arasında Patent Lisans Protokolü İmzalandı - Haberler
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