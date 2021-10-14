Ertuğrul Gazi Camii en kısa sürede ibadete açılacak - Haberler
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Ertuğrul Gazi Camii en kısa sürede ibadete açılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ertuğrul Gazi Camii en kısa sürede ibadete açılacak

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, incelemelerde bulunduğu inşaatı devam eden Ertuğrul Gazi Camii'nin en kısa sürede ibadete açılacağını ve bağışlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, incelemelerde bulunduğu inşaatı devam eden Ertuğrul Gazi Camii'nin en kısa sürede ibadete açılacağını ve bağışlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Müftü Erhun, 2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımına başlanan ve kaba inşaatı biten Ertuğrul Gazi Camii'nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Müftü Erhun, "2019 yılında inşaat çalışmalarına başlanan Ertuğrul Gazi Camii'nin kaba inşaatı bitirilerek ince işçilik kısmına geçildi. Alüminyum kubbe kaplaması bitirilen caminin duvarlarına, taş kaplama işlemleri sürmektedir. En kısa sürede çevre düzenlemesi ve ince işçilik işlemlerini de bitirerek camimizi ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.

Öte yandan, cami yapımına emek veren ve destek çıkan tüm hayırseverlere teşekkür eden Müftü Ali Erhun "Camimizin tamamlanması için maddi imkanlara ihtiyacımız var, bağış yapmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız müftülüğümüze müracaat edebilir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Ertuğrul Gazi Camii en kısa sürede ibadete açılacak

Ertuğrul Gazi Camii en kısa sürede ibadete açılacak

Ertuğrul Gazi Camii en kısa sürede ibadete açılacak

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Haber: Ertuğrul Gazi Camii en kısa sürede ibadete açılacak - Haberler
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