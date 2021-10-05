Masumlar Apartmanı'na konuk olan Erol Evgin'in hayatı araştırmaya başladı. Peki, Erol Evgin kimdir? Erol Evgin kaç yaşında, nereli? Erol Evgin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EROL EVGİN KİMDİR?

Erol Evgin POPSAV'ın kurucusu olan Türk pop müziği sanatçısıdır. Erol Evgin sunuculuk, oyunculuk ve mimarlık da yapmıştır.

Almanca ve İngilizce bilen Evgin, evli; Yüksek İç Mimar Elvan Evgin Sheehan ve Sanatçı Murat Evgin'in babası, Erol, Erem ve Ozan'ın dedesidir.

Eğitim ve Kültür Hayatı:

Yüksek mimar Emel Evgin ile evli ve 2 çocuk babasıdır. Oğlu Türk pop müziği sanatçısı Murat Evgin'dir. Liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde üniversiteyi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Mimarlık Bölümünü'nde okumuştur. Bir dönem aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak da çalışmıştır. Daha sonra eşi ile birlikte bir mimarlık bürosu açmışlardır. Ayrıca Popüler Müzik Sanatı Vakfı'nın (POPSAV) kurucusu olup, üç yıl vakfın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen POPSAV Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evgin Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Meslek Hayatı :

Bestecilik ve Solistlik kimliği 1969 yılında ilk 45'lik plağı "Sen – Eski Günler"i çıkardı. Daha sonra Çiğdem Talu ve Melih Kibar ile birlikte çalışmaya başladı. Bu çalışma sonucu "İşte Öyle Bir Şey", "Sevdan Olmasa", "Bir de Bana Sor", "İçimdeki Fırtına", "Etme Eyleme", "Söyle Canım" , "Deli Divane", "Hep Böyle Kal" adlı 45'lik plakları çıkardı. "İşte Öyle Bir Şey" ve "Söyle Canım" adlı 45'lik plakları ile Altın Plak ödülünü kazandı. 90'lı yıllarda, uzun süre yeni albüm çıkarmaya ara verdi. 1997 yılında kendi bestelerinin çoğunlukta olduğu "Sen Unutulacak Kadın Mısın?" adlı albümü çıkardı. 2002'de oğlu Murat Evgin ile birlikte, 20 konserlik "Baba – Oğul" konser – show turnesi gerçekleştirdiler. Evgin, 2003'te, "İbadetim" adlı albümünü çıkardı

Oyunculuk kimliği :

1980 - 1984 yılları arasında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği, "Hisseli Harikalar Kumpanyası" (400 kez) ve "Şen Sazın Bülbülleri" (200 kez) adlı müzikallerde başrol oyuncusu olarak sahneye çıktı. Sinemada ise "Meryem ve Oğulları", "Renkli Dünya", "Bir İlkbahar Sabahı" adlı üç müzikal filmde başrol oynadı.

Sunuculuk Kimliği :

1992 – 1994 yıllarında ANS-FremantleMedia ortaklığında Show TV'de yayınlanan "Süper Aile" adlı yarışma programını 400 bölüm sunmuştur. 1995 – 1996 yıllarında, TRT 1'de kendi yapımı "Erol Evgin Show" adlı programın genel yönetmenliğini ve sunuculuğunu yaptı. 2000 - 2003 yıllarında, Kanal D ve Star TV'de "Bir Sevda Masalı" adlı programı, 100 bölüm hazırlayıp sundu. Atv ekranlarında Bir Şarkısın Sen adlı müzik programını sundu.

Filmografisi:

1980: Renkli Dünya

1985: Bir İlkbahar Sabahı

1988: Hisseli Harikalar Kumpanyası

1977: Meryem ve Oğulları

Diskografi :

45'lik ve Single'lar

1969 – Sen – Eski Günler

1970 – İstemesen de – Aşk Başlarken

1970 – Bir Gün Biter – Söyleme

1970 – Her Akşam – Unutma Sen

1972 – Gurbet Türküsü – Deli Gönül

1972 – Karacaoğlan der ki – Aç Yüzünü Göreyim

1973 – Garip Gönlüm Olmuş Deli – Bulmak İsterim Seni

1974 – Geli Geliver – Sen Varsın ya

1974 – Bir Yıldız Doğdu Yüceden – Koş Gel Desen Kollarıma

1975 – Gel de Yanma – Efkar Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1976 – Şoför Mehmet – Tanrım Bu Hasret Bitse

1976 – İşte Öyle Bir Şey – Sevdan Olmasa

1977 – Bir de Bana Sor – Etme Eyleme

1978 – İçimdeki Fırtına – Yine de Güzeldir Yaşamak

1979 – Aldım Başımı Gidiyorum – Kader Utansın

1980 – Söyle Canım – Hep Böyle Kal

2001 – Söyle Canım

2010 – Yeni Yıla Sensiz Giriyorum – Sensiz Olmuyor 1969 – Sen – Eski Günler

1970 – İstemesen de – Aşk Başlarken

1970 – Bir Gün Biter – Söyleme

1970 – Her Akşam – Unutma Sen

1972 – Gurbet Türküsü – Deli Gönül

1972 – Karacaoğlan der ki – Aç Yüzünü Göreyim

1973 – Garip Gönlüm Olmuş Deli – Bulmak İsterim Seni

1974 – Geli Geliver – Sen Varsın ya

1974 – Bir Yıldız Doğdu Yüceden – Koş Gel Desen Kollarıma

1975 – Gel de Yanma – Efkar

1976 – Şoför Mehmet – Tanrım Bu Hasret Bitse

1976 – İşte Öyle Bir Şey – Sevdan Olmasa

1977 – Bir de Bana Sor – Etme Eyleme

1978 – İçimdeki Fırtına – Yine de Güzeldir Yaşamak

1979 – Aldım Başımı Gidiyorum – Kader Utansın

1980 – Söyle Canım – Hep Böyle Kal

2001 – Söyle Canım

2010 – Yeni Yıla Sensiz Giriyorum – Sensiz Olmuyor

Albümler :

1977 – İşte Öyle Bir Şey

1979 – Erol Evgin 79

1981 – Erol Evgin ve Renkli Dünyası Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1984 – Erol Evgin 84

1985 – Yeni Bir Gün Doğarken

1986 – Lades

1988 – Erol Evgin 88

1991 – Erol Evgin ile Yeniden

1997 – Sen Unutulacak Kadın Mısın?

2003 – İbadetim

2005 – İşte Öyle Bir Şey: Melih Kibar – Çiğdem Talu Şarkıları (1976-1980)

2006 – Tüm Bir Yaşam: Melih Kibar – Çiğdem Talu Şarkıları (1980-1983)

2009 – Hep Böyle Kal – 40 Yıl 40 Şarkı

2011 – Gözbebeğim Sen Çok Yaşa

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