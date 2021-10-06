Ermenistan sivil uçakları Azerbaycan hava sahasını kullanabilecek - Haberler
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Ermenistan sivil uçakları Azerbaycan hava sahasını kullanabilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ermenistan sivil uçakları Azerbaycan hava sahasını kullanabilecek

Ermenistan sivil uçaklarının Azerbaycan hava sahasını kullanabileceği belirtildi.

Ermenistan sivil uçaklarının Azerbaycan hava sahasını kullanabileceği belirtildi.

Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçakların Ermenistan hava sahasını kullanmaya başlamasının ardından Ermenistan'a ait sivil uçakların da Azerbaycan hava sahasını kullanabileceği açıklandı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına göre bölgenin hava sahası ve tüm hava koridorları uçuşlara açıldı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşın sona ermesiyle bölgesel havacılık güvenliği kurallarının değiştiği ifade edilen açıklamada, Azerbaycan'ın uluslararası anlaşmalara uygun olarak Ermenistan'daki "Zengezur" koridoru üzerinden uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu konuda hem Azerbaycan'ın hem de Ermenistan'ın yükümlülükleri var. Aynı şekilde Ermenistan'ın sivil uçakları da Azerbaycan hava sahasından geçen koridorları kullanabilir. Ayrıca bu bölgedeki iletişimin açılmasının bir başka örneğidir. Sonuç olarak, Ermenistan bir geçiş ülkesi haline geliyor ve Azerbaycan'ın artık İran hava sahasını kullanmasına gerek kalmıyor" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Hava Yolları, bugünden itibaren Ermenistan hava sahasını kullanarak Bakü-Nahçıvan hattında iç hat seferlerini gerçekleştirdiğini duyurmuştu. - BAKÜ

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Haber: Ermenistan sivil uçakları Azerbaycan hava sahasını kullanabilecek - Haberler
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