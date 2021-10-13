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Ermenistan, İran'la bölgede alternatif ulaşım güzergahı üzerinde çalışıyor

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Ermenistan, İran'la bölgede alternatif ulaşım güzergahı üzerinde çalışıyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran'la Basra Körfezi'nden Karadeniz'e ulaşım koridoru açılması konusunda görüşmeler yapıldığını belirterek, "Bu konuda İran'la yakın zamanda anlaşma imzalanmasını umuyoruz.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran'la Basra Körfezi'nden Karadeniz'e ulaşım koridoru açılması konusunda görüşmeler yapıldığını belirterek, "Bu konuda İran'la yakın zamanda anlaşma imzalanmasını umuyoruz." dedi.

Mirzoyan ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Erivan'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karabağ konusunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme planlandığını anlatan Mirzoyan, "Yeni bir toplantı yapılması konusunda anlaşmaya vardık." diye konuştu.

Mirzoyan, Ermenistan ile İran arasında, bölgede alternatif güzergah oluşturulmasına yönelik görüşmeler yürütüldüğünü belirterek, "Basra Körfezi'nden Karadeniz'e ulaşım koridoru açılması konusunda görüşmeler oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu konuda İran'la yakın zamanda anlaşma imzalanmasını umuyoruz." dedi.

Jaishankar ise İran'ın Çabahar Limanı'nı kullanmaya ilgi duyduklarını kaydederek, "Çabahar Limanı'nın geliştirilmesi bölgedeki ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
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