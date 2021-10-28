Ermenek'teki maden faciasında yaşamını yitiren işçiler mezarları başında anıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden ocağındaki Su Baskını sonucu hayatını kaybeden 18 İşçi, facianın 7. yılında mezarları başında anıldı.

Aşağı Çağlar köyünde işçilerin mezarlarını ziyaret eden Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, madenci eşleriyle bir araya geldi.

Programda, işçilerin mezarları başında bulunan bayraklar yenilendi, Dua okundu.

Bu tür kazaların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Zorlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Şehit yakınları da Başkan Zorlu'ya teşekkür ederek,"Acılarımız hiç bitmiyor. Hasretimizi mezar taşlarını kucaklayarak gideriyoruz. Facianın üzerinden 7 yıl geçti ama bunu siz bize sorun. Çocuklarımız babasız büyüyor." diye konuştu.

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