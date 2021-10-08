MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Erken teşhis için sokak lambaları pembe yandı

UEDAŞ ve BUİKAD, erken teşhis için uyardı

BURSA - Meme kanserine dikkat çekmek için sokak lambaları pembe yandı. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği ile işbirliği yapan UEDAŞ, sokak lambalarının direklerini pembe kumaşlarla kaplarken takılan pembe maskelerle de konuya dikkat çekti.

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için pembe sokak lambaları projesini hayata geçirdi. Ekim ayı, her yıl tüm dünyada ve Türkiye'de 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kabul edilirken, Türk Kanser Derneği'nin verilerine göre ise, meme kanseri kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer alıyor.

Sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal konulardaki önemine dikkat çeken BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, ' Erken teşhisin hayat kurtardığı ve kadın kanser türlerinde en sık rastlanılan meme kanserinde farkındalık oluşturmak ve üyelerimizle birlikte Bursa kamuoyunda dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu projede UEDAŞ ile ortak olarak hareket ediyoruz. Bu projede kadın kanser türlerinde farkındalığa yol açtığı için UEDAŞ'a çok teşekkür ederiz' diye konuştu.

Meme kanserinde erken teşhisin önemine işaret eden UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise, 'Erken teşhis hayat kurtarır mottosuyla her yıl Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz bu projede BUİKAD ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz' dedi.