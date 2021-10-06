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Erken seçim olur mu? Genel ve yerel seçim ne zaman?

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Erken seçim olur mu? Genel ve yerel seçim ne zaman?

AK Partili Numan Kurtulmuş, muhalefetin erken seçim iddialarına yanıt vermişti. Erken seçim olur mu? sorusu sık sık gündeme gelirken; siyasiler durum hakkında zaman zaman açıklamalar da yapmakta. Peki, yerrel seçimler ne zaman, genel seçimler ne zaman?

Erken seçim olur mu? sorusunun yanıtı genel ve yerel seçimler yaklaşırken merak konusu olmakta. Siyaset gündemini en çok konuşulan konularından olan "erken seçim" hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yorum geldi. Peki, Erken seçim var mı? 2023 seçimleri ne zaman? Başkanlık seçimi ne zaman?

Bir sonraki Türkiye genel seçimleri, en geç 18 Haziran 2023 veya daha erken bir tarihte düzenlenecektir. Bir sonraki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapılacaktır.

Bir sonraki Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber ekranlarında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında önemli açıklamalarında bulundu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik isteme konusuna değinen Kurtulmuş, "Bu olay sonrası hemen erken seçimi gündeme getirmek iyi niyet göstergesi değildir. Sandıkta helalleşme değil hesaplaşma olur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediği insani söze rağmen buradan siyaset üretmek anlaşılır gibi değil" diyen Kurtulmuş dengeyi koruyarak yollarına devam edeceklerini söyledi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kurtulmuş, muhalefetin erken seçim iddialarına ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim 2023'te, genel yerel seçimler ise 2024 yılında yapılacaktır. Erken seçim için iki koşulun oluşması gerekiyor. Siyasetin bir tıkanmışlığı söz konusu değildir. Siyasi şartların olgunlaşmadığı bir dönemde erken seçime gidilmez. Muhalefet algı yapıyor. Sanki onların oyu çok artmış ve Erdoğan'ın oyları düşmüş gibi bir algı yapılıyor. Tüm araştırmalarda AK Parti şu an açık ara birinci partidir. Erken seçim bir matematik işidir. Seçimler vaktinde olacak" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu adaylık konusunda net bir tavır içerisinde değil. İttifakın temel meselelerinde farklılıklar var" diye konuştu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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