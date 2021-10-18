Erken menopozda kemik erimesi ve kalp hastalığı riski uyarısı - Haberler
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Erken menopozda kemik erimesi ve kalp hastalığı riski uyarısı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Sağlık
Erken menopozda kemik erimesi ve kalp hastalığı riski uyarısı

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Bolayır, birçok kadının korktuğu erken menopozun uzun vadede kemik erimesi ve kalp hastalıklarına neden olabileceğini bildirdi.

SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Bolayır, birçok kadının korktuğu erken menopozun uzun vadede kemik erimesi ve kalp hastalıklarına neden olabileceğini bildirdi.

Bolayır, yazılı açıklamasında, menopozun kadınların adet kanamasının kesilmesi ve yumurtlamanın sona erdiği evre olduğunu, bu duruma menopoz denilmesi için son adet üzerinden 1 yıl geçmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de ortalama menopoz yaşının 47 olarak kabul edildiğini aktaran Bolayır, erken menopozun ise kadınları yaklaşık yüzde 1'inde görüldüğüne dikkati çekti.

Bolayır, şunları kaydetti:

"Erken menopoz, kadınlarda uzun vadede kemik erimesi ve kalp hastalıkları gibi yüksek riskleri taşımaktadır. Erken teşhis bu anlamda çok önemli. Bu sayede çocuk sahibi olmak isteyen bayanlar için yumurta dondurulması uygulaması yapılabilmekte ve verilecek hormon tedavileri ile uzun süreçte görülebilecek kalp hastalıkları ve kemik erimesi gibi ciddi sağlık sorunları ötelenebilmektedir. Uzun süreli emzirme ve doğum, menopoza karşı koruyucudur."

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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