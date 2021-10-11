'Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi kapsamında Oyun Yoluyla Öğrenme Eğitici Eğitimi düzenlendi.' - Haberler
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"Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi kapsamında Oyun Yoluyla Öğrenme Eğitici Eğitimi düzenlendi."

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Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanı UNICEF teknik desteğiyle uygulamaya konulan Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi kapsamında 20 pilot ilden öğretmenlerin katılımıyla "Oyun Yoluyla Öğrenme Eğitici Eğitimi" düzenlendi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanı UNICEF teknik desteğiyle uygulamaya konulan Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi kapsamında 20 pilot ilden öğretmenlerin katılımıyla "Oyun Yoluyla Öğrenme Eğitici Eğitimi" düzenlendi. Lego Vakfı iş birliğiyle düzenlenen eğitim ile; çocuklara oyun yoluyla problem çözme, yaratıcı düşünme, hareket, koordinasyon, iş birliği ve iletişim becerilerinin kazandırılması ve çocukların dil gelişimlerinin desteklenmesine katkıda bulunulması hedeflenmiştir. 5-7 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen eğitim; 20 pilot ilden 50 öğretmenin katılımlarıyla gerçekleştirilmiş olup eğitime katılan öğretmenler 15- 19 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan şelale eğitimlerinde görev alarak illerinde görev yapan öğretmenlere eğitim vereceklerdir.

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Haber: 'Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi kapsamında Oyun Yoluyla Öğrenme Eğitici Eğitimi düzenlendi.' - Haberler
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