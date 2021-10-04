Erkek Milli Voleybol takımımız dünya beşincisi - Haberler
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Erkek Milli Voleybol takımımız dünya beşincisi

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Erkek Milli Voleybol takımımız dünya beşincisi

Erkek Milli Voleybol takımımız dünya beşincisi(AA) Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, klasman maçında İran'ı 3-0 yendi.

Erkek Milli Voleybol takımımız dünya beşincisi(AA) Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, klasman maçında İran'ı 3-0 yendi. İtalya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonasında klasman maçında milliler, İran'ı 25-20, 25-14 ve 25-19'luk setlerle mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla şampiyonayı beşinci olarak tamamladı. Bunu beğen Açıklaması

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