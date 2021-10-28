Erkek arkadaşının otelde bıçakladığı kadının bilinci kapalı (2) - Haberler
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Erkek arkadaşının otelde bıçakladığı kadının bilinci kapalı (2)

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Erkek arkadaşının otelde bıçakladığı kadının bilinci kapalı (2)

TUTUKLANDIAntalya'da otelde birlikte konakladığı kız arkadaşı Zahide G.'yi bıçakla yaralayan Adem Karaduman, sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI

Antalya'da otelde birlikte konakladığı kız arkadaşı Zahide G.'yi bıçakla yaralayan Adem Karaduman, sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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