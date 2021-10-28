Erkek arkadaşının otelde bıçakladığı kadının bilinci kapalı (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
TUTUKLANDIAntalya'da otelde birlikte konakladığı kız arkadaşı Zahide G.'yi bıçakla yaralayan Adem Karaduman, sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI
Antalya'da otelde birlikte konakladığı kız arkadaşı Zahide G.'yi bıçakla yaralayan Adem Karaduman, sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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