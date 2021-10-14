Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın tutuklandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını yanlışlıkla ezerek ölümüne sebebiyet verdiğini iddia eden kadın, kasten adam öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yıldır birlikte yaşayan Dilek Kuşçu (34) ve Murat Avcı (41), Dilek Kuşçu idaresindeki 35 MRT 34 plakalı araç ile gece saatlerinde kaldıkları apart dairesine geldi. Daha sonra Dilek Kuşçu'nun çığlıkları üzerine, çevredeki vatandaşlar 112 Acil'i aradı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşananları evinin balkonundan cep telefonuyla kaydeden gördü tanığı, Kuşçu'nun olayın ardından aracından inmediğini, bir süre telefon görüşmesi yaptığını ve polis ekiplerini görünce aşağıya inip bağırmaya başladığını iddia etti. Kaydedilen görüntülerde, Kuşçu'nun birkaç kez erkek arkadaşının tekerin altında ezilen cansız bedeninin yanına gittiği, çığlıklar attığı, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat ettiği anlar ve gözaltına alınıp, ekip otosuna bindirildiği dakikalar yer aldı.

Gözaltına alınan Kuşçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevkinde kendisine yöneltilen soruları cevaplamazken, yüzünü kapatması dikkatlerden kaçmadı. 2,09 promil alkollü olduğu anlaşılan Kuşçu'nun emniyetteki ifadesinde ise alkolün etkisiyle olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Kuşçu, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ