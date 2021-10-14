Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın: 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' - Haberler
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Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın: "Hiçbir şey hatırlamıyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın: "Hiçbir şey hatırlamıyorum" Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını yanlışlıkla ezdiğini belirterek, ölmesine sebep olan kadın adliyeye sevk edildi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın: "Hiçbir şey hatırlamıyorum"

DENİZLİ - Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını yanlışlıkla ezdiğini belirterek, ölmesine sebep olan kadın adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde ise olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı (41), ve Dilek Kuşçu (34), idaresindeki 35 MRT 34 plakalı araç ile gece saatlerinde kaldıkları apart dairesine geldi. Daha sonra Dilek Kuşçu'nun çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşananları evinin balkonundan cep telefonuyla kaydeden gördü tanığı, Kuşçu'nun olayın ardından aracından inmediğini, bir süre telefon görüşmesi yaptığını ve polis ekiplerini görünce aşağıya inip bağırmaya başladığını iddia etti. Kaydedilen görüntülerde, Kuşçu'nun birkaç kez erkek arkadaşının tekerin altında ezilen cansız bedeninin yanına gittiği, çığlıklar attığı, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat ettiği anlar ve gözaltına alınıp ekip otosuna bindirilmesi yer aldı.

Gözaltına alınan Kuşçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevkinde kendisine yöneltilen soruları cevaplamazken, yüzünü kapatması dikkatlerden kaçmadı. 2,09 promil alkollü olduğu anlaşılan Kuşçu'nun emniyetteki ifadesinde ise alkolün etkisiyle olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın: Hiçbir şey hatırlamıyorum

Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın: Hiçbir şey hatırlamıyorum

Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın: Hiçbir şey hatırlamıyorum

Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın:
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın: 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' - Haberler
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