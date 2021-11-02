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Erim Arıkan kimdir?

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Erim Arıkan kimdir?

Erim Arıkan Yağ A.Ş. kurucusu Erim Arıkan, yemlik yağ üretimi faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra bu alana geçiş yapan Arıkan, sektörde yenilikçi hizmet anlayışıyla yer almaktadır. Genç yaşına rağmen sektörde önemli atılımlarda bulunan Arıkan, yağ ve kimya alanında hizmetlerine devam etmektedir.

GAZİANTEP (Bültenler) - Gaziantep'te Dünyaya Geldi

25 Ocak 1991 tarihinde Gaziantep'te dünyaya gelen Erim Arıkan, genç yaşında Erim Arıkan Yağ A.Ş.'yi kurdu. Yağ ve kimya alanında faaliyetlerini sürdürmekte ve bu alanlarda kendini geliştirmeye devam etmektedir. Aldığı eğitim ile içerisinde bulunduğu sektör farklı olmasına rağmen sektörde adını duyuran atılımlarda bulunmaktadır.

Okan Üniversitesinden Mezun Oldu

Erim Arıkan Yağ. A.Ş. kurucusu başarılı iş insanı Erim Arıkan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Okan Üniversitesine gitmiştir. Burada hukuk eğitimi almıştır. Avukat olmasına rağmen çalışma hayatını, eğitim aldığı bölümden farklı bir minvalde sürdüren Arıkan, sektörde yenilikçi bakış açısıyla yerini almıştır.

Pek çok iş kolunda kendisini geliştiren ve bu alanlarda da çalışmalarını sürdüren Arıkan, temelde kimya ve yağ alanında faaliyetlerini sürdüren bir iş insanıdır.

Yağ ve Kimya Alanında Faaliyet Gösteriyor

Erim Arıkan Yağ A.Ş. şirketi kapsamında Gaziantep ve İzmir'de olmak üzere iki adet yemlik yağ asidi üretim tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerde hijyenik bir ortamda yağ asidi üretimi gerçekleşmektedir. Gerekli prosedürler üzerinden yapılan üretimler sonucunda elde edilen yağ asitleri, kanatlı hayvanların yemlerine katılmaktadır. Böylelikle kanatlı hayvanların çok daha sağlıklı beslenmesi sağlanmaktadır.

Elde edilen yemlik yağ asitleri hem ülke içine hem de ülke dışına tedarik edilmektedir. Şirketin kurucusu Erim Arıkan, birçok alanda faaliyet gösterdiği gibi bu alanda da çalışmalarını, sektörün gerekliliklerine göre sürdürmektedir. Sektör dahilinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmakta, ihtiyaçlar belirlenmektedir.

Taleplere yönelik üretimler gerçekleştirilmekte olup üretilen yemlik yağ asitleri, her yıl pek çok kanatlı hayvanın yemlerine eklenmektedir. Sektörü yakından takip eden Arıkan, kendisini geliştirmekte ve yenilikçi bakış açısıyla hizmetlerini sürdürmektedir. Ayrıca son teknolojik cihazlar kullanılarak üretimler seri bir şekilde yapılmaktadır.

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