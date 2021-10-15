Ergün ERYILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Ergün ERYILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Ergün ERYILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ergün ERYILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ergün ERYILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Gözeler köyü sakinlerinden Necla ve Erdoğan ERYILMAZ'ın oğlu Engin, Nazım ve Ertan ERYILMAZ'ın kardeşleri Ergün ERYILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Erdoğan ERYILMAZ: 0539 334 72 43

15 Ekim 2021, Cuma

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Haber: Ergün ERYILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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