"Ergenekon" davasına bakan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde görülen duruşmada, sanık eski hakim Hasan Hüseyin Özese ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, bazı müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, o dönemde ilgili mahkemede mübaşir olarak görev yapan ve tanık sıfatıyla ifadesi alınan kişinin beyanları okundu.

Tanık beyanında, "Ergenekon" yargılamaları sırasında, sanıklar ve avukatlar arasındaki belge alışverişlerinin, belgelerin incelemesinin ardından taraflara verildiğini, bu kapsamda verilmeyen belgenin olup olmadığını bilmediğini, mahkemenin bu uygulamasının, yargılamanın sonraki aşamalarında kaldırıldığını anlattı.

Tanık beyanına karşı diyecekleri sorulan sanık Hasan Hüseyin Özese, tanığın mahkeme huzurunda dinlenilmesi talebinde bulundu. Sanık Özese, "belgelerin incelenmesinin ardından taraflara verilmesine müsaade edildiği" iddialarını reddetti.

Müşteki avukatlarından Erkin Etike, tanık beyanı doğrultusunda, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu dile getirdi.

Müşteki Nusret Senem de "Ergenekon" yargılamaları sırasında duruşma salonlarında mikrofon vasıtasıyla sanık-avukat görüşmelerinin de denetim altına alınmaya çalışıldığını aktardı.

Müşteki Hüseyin Buzoğlu, sanık Özese'nin atılı suçu işlemediklerine dair savunmasını kabul etmediklerini belirterek, tutuksuz sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat'ın görüşünün alınmasının ardından mahkeme heyetince ara kararlar açıklandı.

Buna göre, firari sanıklar Sedat Sami Haşıloğu, Ercan Fırat ve Nihat Topal hakkındaki yakalama kararlarının infazlarının beklenilmesine, haklarında adli kontrol uygulaması devam eden diğer sanıklar yönünden ise tutuklama talebinin reddedilerek adli kontrolün devamına karar verildi.

Duruşmaya, 25 Ocak 2022'de devam edilecek.