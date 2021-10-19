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Ergani taksi plakası ihalesi tamamlandı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Ergani taksi plakası ihalesi tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Ergani ilçesinde 29 yıl süreyle çalışacak olan 150 ticari taksi için düzenlediği plaka ihalesi tamamlandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Ergani ilçesinde 29 yıl süreyle çalışacak olan 150 ticari taksi için düzenlediği plaka ihalesi tamamlandı.

Ergani'de taksi taşımacılığının kayıt altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi, taksi hizmetlerinin bir düzen içerisinde sürdürülmesi ve gerekli denetimlerin sağlanması amacıyla 29 yıl süreyle çalışacak olan ticari taksiler için plaka ihalesi yapıldı.

İlçe sınırları içerisinde bulunan 10 taksi durağında çalışacak olan 150 ticari taksi plakası için düzenlenen ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan'ın komisyon başkanlığında Ali Emiri Kongre Merkezinde yapılan ihale, Büyükşehir Belediyesine ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ticari taksi hizmetlerinin bir düzen içerisinde sürdürülmesi amacıyla ihalelerine devam edecek.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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