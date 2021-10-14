Ergani'de ticari taksi plakası ihalesi yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani'de 150 ticari taksi plakası için ihale yapacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani'de vatandaşlara güvenli ulaşım imkanı sunmak, taksi taşımacılığını kayıt altına almak ve gerekli denetimleri sağlamak amacıyla 150 ticari taksi plakasını 29 yıllığına ihale edecek.

Ticari taksiler, Otogar 15, hastane 20, hükümet 15, postane 15, Dicle yolu 15, TOKİ-1 10, TOKİ-2 10, Atatürk İlkokulu 15, Çermik Dörtyol 20, Park 15 olmak üzere 10 noktada kurulacak duraklarda çalışacak.

İhale tarihinden itibaren geriye dönük kesintisiz 5 yıl ve halen Ergani'de ikamet etme şartının arandığı ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

Her bir ticari plakanın muhammen bedeli KDV hariç 100 bin lira olarak belirlenen ihaleye gerçek kişiler katılabilecek. Her bir plakaya herkesin müracaat edilebileceği ihalede, sözleşme imzalamaya hak kazanan kişi diğer plakalar için teklif veremeyecek.

18-19 Ekim'de Ali Emiri Kültür Merkezi'nde her bir plaka için ayrı ayrı olmak üzere Belediye Encümenince yapılacak ihaleler, belirlenen günlerde bitmemesi halinde sonraki günlerde devam edecek.