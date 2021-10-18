Ergani'de taksi plakası ihalesinin birinci etabı yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesinde 29 yıl süreyle çalışacak olan 150 taksi için düzenlenen ihalenin ilk etabını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Ergani'de taksi taşımacılığını kayıt altına almak, korsan taşımacılığı önlemek, taksi hizmetlerini bir düzen içerisinde sürdürmek ve gerekli denetimleri sağlamak amacıyla 29 yıl çalışacak olan taksiler için ihale düzenledi.

Ergani sınırları içerisinde bulunan 10 taksi durağında çalışacak 150 ticari taksi plakası için gerçekleşen ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan'ın komisyon başkanlığında Ali Emiri Kongre Merkezinde yapılan ihale, Büyükşehir Belediyesine ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı.

Otogar, hastane, Çermik dörtyol, hükümet ve postane durakları için yapılan ihalenin ilk etabında katılımcılar, otogar durağında çalışacak olan 12 ticari taksi plakasından 3'üne, hastane durağında çalışacak 20 ticari taksi plakasından 17'sine, Çermik dörtyol durağında çalışacak 20 ticari taksi plakasından 2'sine, hükümet durağında çalışacak olan 15 ticari taksi plakasından 1'ine, postane durağında çalışacak 15 ticari taksi plakasından 10'una olmak üzere 33 plakaya teklif verdi.

Kalan ticari taksi plakaları için birinci etapta teklif veren olmayınca 5 durakta çalışacak 85 plaka için yapılan ihale tamamlandı.

Yarın, Dicle Yolu, TOKİ 1, TOKİ 2, Park ve Atatürk İlkokulu duraklarında çalışacak olan ticari taksi plakaları için ihale gerçekleştirilecek.