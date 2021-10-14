Erenler'de kapalı pazar yeri açıldı

ERENLER, SAKARYA (AA) - Erenler Belediyesince Hacıoğlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kapalı pazar yeri törenle açıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, törende yaptığı konuşmada, pazar yerinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Pazar yerinin çok yönlü ve işlevsel kullanılacağını belirten Yavuz, Erenler'in hızla gelişimini devam ettirdiğini dile getirdi.

Yavuz, kente yapılacak yeni hastane hakkında da bilgi vererek, Sakarya'yı marka şehir noktasına taşımak için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Yavuz, şunları söyledi:

"Bizden sonra 82 bin çalışanı vardı, tam 44 bin 995 kişi daha işe aldı. 'Hiç kimseyi çıkartmayacağım.' dedi, özellikle AK Partili diye tespit ettiklerinden 15 bin kişiyi işten attı. 'Kimseyi almayacağım, her yer adam dolu, bu kaynakları çarçur ettirmeyeceğim.' diyen adam, 82 binin üzerine 45 bin kişi daha işe aldı. Yılda ortalama 5 milyar lira ödemek üzere... 'Araçlar fazla.' dedi, sergiledi, daha fazlasını aldı. 'İlk işim, su fiyatlarını indirmek.' olacak dedi, ilk işe suya zamla başladı. Bir zihniyet farkı var."

"Erenler'de yaşamak, artık ayrıcalık haline gelecek"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Erenler ilçesinde ilk olan pazar yerinin büyük ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yüce, "Erenler'imiz her geçen gün yükselen bir değer haline gelmekte. Erenler'de yaşamak, artık ayrıcalık haline gelecek. Çalışmalar bunu gösteriyor. Bunun için hizmeti geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ise fabrika sahipleri, sanayici, imalatçı, çiftçi, ev hanımı, emekli, öğrenci ve tüm kesimlerle bir araya gelerek taleplerini dinlediklerini, durum tespiti yapıp yol haritası belirlediklerini anlattı.

Yapımı tamamlanan kapalı pazar yerinin 3 bin 500 metrekare alana kurulduğunu aktaran Kılıç, "Her şey düşünüldü; kamera, ses sistemi, su, temizlik sistemleri, mazgallar var. İdari binamızda lavabolar, mescit, şadırvan, bebek emzirme odası, kafeterya, zabıta odası, spor salonu, misafirhane var. Hemen karşısında bin metrekarelik otoparkımız var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kapalı pazar yerinin açılışı gerçekleştirildi.