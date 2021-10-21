Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen Eren-7 operasyonunda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

TUNCELİ (İHA) - Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi

TUNCELİ - İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen Eren-7 operasyonunda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. 1 jandarma personelinin de ağır yaralandığı operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün sabah saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 operasyonunda 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda arama/tarama faaliyeti esnasında teröristlerle sağlanan temasta 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir" denildi.

Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi

Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi

Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi

Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri
Şehit yakınından duygulandıran sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun

Şehit yakınından duygulandıran sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun

 Yaylaya giden vatandaşlar gördü! Bıçakladıktan sonra ağaçların arasına atıp kaçmışlar

Yaylaya giden vatandaşlar gördü! Bıçakladıktan sonra ağaçların arasına atıp kaçmışlar

 Tavuk kümesi tartışması kanlı bitti! Kuzeninin kurşun yağdırdığı adamdan acı haber

Tavuk kümesi tartışması kanlı bitti! Kuzeninin kurşun yağdırdığı adamdan acı haber
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title