Eren-14 Operasyonları'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi - Haberler
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Eren-14 Operasyonları'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eren-14 Operasyonları'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında devam iç güvenlik operasyonlarında Hakkari'de bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

HAKKARİ (İHA) - İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında devam iç güvenlik operasyonlarında Hakkari'de bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında devam eden Eren-14 Operasyonları'nda Hakkari merkez ilçe kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteği ile icra edilen operasyonda 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Haber: Eren-14 Operasyonları'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi - Haberler
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