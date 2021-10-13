Ereğli Sahili'ne 5 km'lik yeni yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ereğli Sahil arasındaki düzenleme kapsamında, 5 kilometre uzunluğunda yeni bir yolun yapımı sürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2, 5 kilometresi asfalt, 2, 5 kilometresi de parke taşı yapılacak Ereğli sahil yolunda parke taşı ve baskı beton kaldırım imalatı çalışmaları devam ediyor. 2, 5 kilometre asfalt serimi yapılan yolda 500 metre parke taşı serimi de tamamlandı.

5 ADET SEYİR TERASI

Sahilde vatandaşların hoş vakit geçirmesi için 5 adet seyir terası, 50 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde manzara izleme terası, vatandaşların balık tutması için 5 adet balık tutma platformu yapılan Ereğli- Altınkemer projesi kapsamında araçlar tarafından kullanılacak 5 kilometre uzunluğunda yol içinde çalışmalar devam ediyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri