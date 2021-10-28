Ereğli'den kısa kısa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Niyazi Uğur, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Ereğli Milli Emlak'tan hazine arazisi satışı

Ereğli Milli Emlak Müdürlüğünün 7 hazine arazisini satışa çıkardığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, satın almak isteyenlerin mesai saatleri içerisinde Müdürlüğe başvurarak, satış şartnamelerini ücretsiz inceleyebilecekleri belirtildi.

Mülkiyeti hazineye ait 7 taşınmazın ilçeye bağlı bazı köylerde olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Osmanlar köyü Açma mevkisinde 605,74 metrekare hali arazi 10 bin 850, Davutlar köyü Beyisdanı mevkisi 709,70 metrekare çamlık 9 bin 250, E.Sofular köyü Meryem tarlası 1210 metrekare çamlık 16 bin 285, Toyfanlı köyü Köröz mevkisi 1284,9 metrekare hali arazi 27 bin 100, Üçköy Beşçatal mevkisi 3 bin 16,62 metrekare hali arazi 166 bin 450, Terzi köyü Alacaağzı mevkisi 552,69 metrekare hali arazi 13 bin 820, Dağlıca köyü Gözören mevkisi 25 bin 362,07 metrekare bahçe 230 bin liradır."

İhalenin 11 Kasım'da Müdürlükte gerçekleştirileceği ifade edildi.

Birlik Meclisi toplandı

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisi, 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait tahmini gelir ve gider bütçesini 12 milyon lira olarak belirledi.

Kaymakam Mehmet Yapıcı başkanlığında Birlik Meclisi'nde yapılan toplantıya 58 üye katıldı.

Toplantıda, 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait tahmini gelir ve gider bütçesi 12 milyon lira olarak belirlendi, 2023'te yüzde 5, 2024'te ise yüzde 5 artırmalı olarak karar alındı.

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