Ereğli'den kısa kısa
Ereğli Motosiklet Kulübü Derneği olağan genel kurulunda Alper Hasçelik başkanlığa seçildi.
Ereğli Motosiklet Kulübü Derneği olağan genel kurulunda Alper Hasçelik başkanlığa seçildi.
Kırmacı Mahallesi'ndeki dernek hizmet binasında gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tek listeyle gerçekleştirilen genel kurulda Alper Hasçelik başkanlığa seçildi. Yönetim kurulu, Muhittin Koç, Alper Alpago, Tufan Yeşiltaş ve Mehmet Morcu'dan oluştu.
Yaklaşık 3 yıldır başkanlık görevini yürüten Birol Bektaş, yeni yönetime başarı temennisinde bulundu.
Osmanlı çileği fidesi dağıtılacak
Ereğli Belediyesince halka ücretsiz Osmanlı çileği fidesi dağıtılacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Delihakkı mevkisinde Ata Tohumu Üretim Tesisleri'nde yetiştirilen fidelerden almak isteyenlerin belediyeye başvurmaları istendi.
Fide dağıtımı, 2 Kasım'da saat 14.00'te Cumhuriyet Halk Evleri'nde gerçekleştirilecek.