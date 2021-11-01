Ereğli'de itfaiyeden huzurevi sakinlerine yangın tatbikatı

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce, İzmirlioğlu Huzurevi personeli ve yaşlılara yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı açıklamada, personele ve yaşlılara yangın, yangından korunma ve müdahale konularında uygulamalı eğitim verildiğini belirtti.

Büyüklerin tatbikata ilgiyle katıldığını aktaran Posbıyık, "Bu tatbikatların yangınla mücadelede çok faydalı olduğunu biliyoruz. Yangın ve yangına müdahale, acil durumlarda nasıl hareket edileceği uygulamalı anlatıldı. Temel Deprem Bilgisi kitapçığımızı da dağıttık." ifadesini kullandı.

Ekipler ayrıca, Ereğli Devlet Hastanesinde, Afet ve Acil Planları kapsamında düzenlenen tatbikata 1 araç ve 3 personelle katıldı.???????

Haberi Kaydet