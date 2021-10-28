Erdoğan ve Macron G-20'de Görüşecek - Haberler
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Erdoğan ve Macron G-20'de Görüşecek

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la G-20 çerçevesinde biraraya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la G-20 çerçevesinde biraraya gelecek. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere çok sayıda konu ele alınacak

Erdoğan ve Macron G-20'de Görüşecek
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