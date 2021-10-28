Erdoğan ve Macron G-20'de Görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la G-20 çerçevesinde biraraya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la G-20 çerçevesinde biraraya gelecek. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere çok sayıda konu ele alınacak
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)
Aliyev: "Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Haberi Kaydet