Erdoğan ve Biden Glasgow'da Görüşecek mi?

ANKARA (DailyMotion.com) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi hala netleşmedi ancak Ankara- Washington hattında önemli bir görüşme yapıldı. Cumhurbas¸kanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan telefonda görüştü. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor.

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet