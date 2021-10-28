Erdoğan ve Biden Glasgow'da Görüşecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi hala netleşmedi ancak Ankara-Washington hattında önemli bir görüşme yapıldı.
ANKARA (DailyMotion.com) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi hala netleşmedi ancak Ankara- Washington hattında önemli bir görüşme yapıldı. Cumhurbas¸kanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan telefonda görüştü. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor.
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